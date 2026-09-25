За медпомощью после атаки БПЛА на Воронежскую область обратились 14 человек

Всего за медицинской помощью после самой массированной атаки БПЛА на Воронежскую область с начала спецоперации обратились 14 человек. Одному из них она не понадобилась. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в минздраве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Семерых пострадавших доставили в медучреждения региона. Двое из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии, один — в состоянии средней степени тяжести в профильном отделении. Еще четырех человек отпустили на амбулаторное лечение. Оставшиеся шестеро пострадавших, в том числе шестилетний ребенок, отказались от отправки в медучреждения.

Ранее губернатор Александр Гусев рассказывал, что в реанимации проходят лечение женщина 1963 года рождения и мужчина 2001 года рождения.

Кроме того, в городской администрации отреагировали на сообщения жителей разных районов Воронежа о том, что у них после атаки пропало водоснабжение. В мэрии подтвердили, что в ночное время фиксировались перебои в работе повысительно-насосных станций, но, по состоянию на 14:00, все «работает в штатном режиме».

В правительстве Воронежской области после этого опровергли фейк о том, что регион рискует остаться без света и тепла на всю зиму из-за сегодняшнего удара ВСУ. Там уточнили, что в основу дипфейка взято видео с выступлением господина Гусева от 23 июня 2023 года.

Подробнее о последствиях сегодняшней атаки ВСУ — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова