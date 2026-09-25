Четыре человека ранены в Воронеже в результате массированной атаки БПЛА

Минувшей ночью дежурные силы ПВО уничтожили 88 беспилотных летательных аппаратов в небе над Воронежем и минимум шестью районами Воронежской области. Согласно предварительным данным, в результате массированной атаки БПЛА в Воронеже ранения получили четыре человека. Об этом 25 сентября сообщил губернатор Александр Гусев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Две женщины в состоянии средней тяжести с осколочными ранениями доставлены в больницы, двоим мужчинам помощь была оказана на месте»,— рассказал глава региона.

По информации господина Гусева, в разных районах города на текущий момент обнаружено множество обломков БПЛА. Губернатор напомнил воронежцам, что приближаться к ним категорически запрещено. При обнаружении фрагментов беспилотников следует вызвать оперативные службы.

Опасность атаки БПЛА была объявлена в Воронежской области накануне в 18:54. Сирены воздушной тревоги в связи с непосредственной угрозой удара дронов сработали в Нововоронеже, Воронеже и пригородных районах в 19:46. Повторно тревога была объявлена в 2:22. По данным регионального ГУ МЧС, отбой опасности атаки беспилотных воздушных судов на территории Воронежской области последовал в 6:58.

Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что в ночь на 23 сентября над двумя городскими округами и пятью районами Воронежской области обнаружили и уничтожили 16 беспилотных летательных аппаратов. В результате падения обломков БПЛА была повреждена кровля дома.

Подробнее о последствиях сегодняшней атаки ВСУ — в материале «Ъ-Черноземье».

Денис Данилов