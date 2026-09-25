До 13 выросло число пострадавших при ночной атаке БПЛА на Воронеж

Количество пострадавших при массированной атаке БПЛА на Воронеж этой ночью выросло с 4 до 13. В частности, речь идет о шестилетнем ребенке, которому оказали помощь на месте. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем канале в Max.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По словам губернатора, два человека находятся в реанимации: женщина 1963 года рождения и мужчина 2001 года рождения. Еще один человек госпитализирован и один проходит обследование. Остальным лечение в стационаре не потребовалось.

На местах падения частей БПЛА работают оперативные службы.

Мэр Воронежа Сергей Петрин сообщил, что в управах районов работают горячие линии для горожан, у которых при падении обломков БПЛА были повреждены автомобили или жилье. Позвонить на них можно по следующим номерам:

Ленинский район: +7 (919) 180-58-36;

Левобережный район: +7 (900) 963-72-70;

Железнодорожный район: +7 (915) 581-32-18, +7 (473) 223-07-35;

Центральный район: +7 (920) 407-08-05;

Советский район: +7 (952) 106-86-45; +7 (473) 263-04-04;

Коминтерновский район: +7 (992) 057-90-41.

Как ранее сообщал Александр Гусев, над Воронежем и шестью районами области ночью сбили 88 беспилотников. В областном центре Воронеже посечены фасады и выбиты окна в ряде многоквартирных и частных домов, зафиксированы множественные повреждения автомобилей. Обломками дронов также повреждено несколько нежилых и производственных зданий. Попадания фрагментов БПЛА в некоторых случаях сопровождались возгораниями.

Подробнее о последствиях сегодняшней атаки ВСУ — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова