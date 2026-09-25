В Воронеже школу перевели на дистанционное обучение после атаки БПЛА

После массированной атаки беспилотников на Воронеж принято решение перевести одну из школ на дистанционное обучение. Также приостановлена работа одного из корпусов детского сада. Об этом в своем канале в «Максе» сообщил мэр Сергей Петрин. Работы по устранению последствий уже спланированы и скоро начнутся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В ночь на 25 сентября над Воронежем и шестью районами региона сбили 88 беспилотников. Изначально было известно о четырех пострадавших, затем их количество выросло до 13. Среди них — шестилетний ребенок, которому оказали помощь на месте. По данным губернатора Александра Гусева, еще двое раненых находятся в реанимации: женщина 1963 года рождения и мужчина 2001 года рождения. Также один человек госпитализирован, один проходит обследование. Остальным лечение в стационаре не потребовалось.

В областном центре посечены фасады и выбиты окна в ряде многоквартирных и частных домов, зафиксированы множественные повреждения автомобилей. Обломками дронов также повреждено несколько нежилых и производственных зданий. Попадания фрагментов БПЛА в некоторых случаях сопровождались возгораниями.

Кабира Гасанова