Массированная ночная атака БПЛА на Воронеж привела к разрушениям и пожарам

В результате массированной атаки БПЛА в Воронеже посечены фасады и выбиты окна в ряде многоквартирных и частных домов, зафиксированы множественные повреждения автомобилей. Обломками также повреждено несколько нежилых и производственных зданий. Попадания фрагментов БПЛА в некоторых случаях сопровождались возгораниями. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Воронежской области Александр Гусев утром 25 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«В разных районах города обнаружено множество обломков БПЛА. Напоминаю: категорически запрещается приближаться к ним! Если вы обнаружили части беспилотника и на месте еще не работают оперативные службы, вызовите их по телефону 112»,— обратился к воронежцам глава региона.

Обход территорий и фиксация повреждений в настоящее время продолжаются. Информация может уточняться. Отбой опасности атаки БПЛА в регионе был объявлен в 6:58.

Всего, по информации губернатора, в ночь на 25 сентября над Воронежем и «как минимум шестью районами региона» обнаружили и уничтожили 88 беспилотников. Как сообщал «Ъ-Черноземье», в областном центре ранены четыре человека. В больницы доставили двух женщин с осколочными ранениями. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести.

Подробнее о последствиях сегодняшней атаки ВСУ — в материале «Ъ-Черноземье».

Денис Данилов