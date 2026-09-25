После землетрясения инфраструктура Сочи работает штатно

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло утром 25 сентября в акватории Черного моря вблизи Сочи. Сейсмособытие зарегистрировала Обнинская сейсмостанция в 21 км от берега Центрального района города, сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Тихомиров / Коммерсантъ Фото: Станислав Тихомиров / Коммерсантъ

Интенсивность подземных толчков составила 4,5–5 баллов. По данным ведомства, обращений от жителей не поступало. Погибших и пострадавших нет, объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения продолжают работать в штатном режиме.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения находился в 21 км к юго-западу от Сочи. Очаг располагался на глубине 10 км.

Заведующий сейсмологической лабораторией Кубанского государственного университета Алексей Мухин ранее сообщал, что землетрясения связаны с движением литосферных плит. При их смещении происходит высвобождение накопившейся энергии.

По словам специалиста, регулярные подземные толчки небольшой силы могут свидетельствовать об ослаблении напряжения в земной коре. Сейсмическая активность у Черноморского побережья Кавказа относится к природным процессам, характерным для региона.

Мария Удовик