На фоне введения режима ЧС бизнесу Кубани предложили кредитные каникулы

Предприятия малого и среднего бизнеса и самозанятые в Краснодарском крае могут обратиться к кредиторам за предоставлением кредитных каникул в связи с введением в регионе режима чрезвычайной ситуации. Об этом напомнили в пресс-службе Южного ГУ Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Право на кредитные каникулы предусмотрено законом. Если заемщик из числа субъектов МСП не может воспользоваться предусмотренной законодательством отсрочкой либо ранее уже получал каникулы по тому же обязательству, кредитору рекомендовано рассмотреть возможность изменения условий договора и предоставления льготного периода в рамках собственных программ реструктуризации. Соответствующие рекомендации содержатся в информационном письме Банка России.

В период отсрочки на задолженность не должны начисляться штрафы и пени. При этом реструктуризация не должна отражаться негативно на кредитной истории предпринимателя.

Режим ЧС в Краснодарском крае был введен из-за проблем с реализацией значительных объемов сельскохозяйственной продукции на фоне приостановки работы портов и нарушений морского судоходства в Азово-Черноморском бассейне. Как ранее писал «Ъ-Кубань», соответствующее распоряжение губернатора Вениамина Кондратьева определило чрезвычайную ситуацию как сложившуюся с 12 августа 2026 года.

Согласно документу, массовые атаки на объекты логистической инфраструктуры, приостановка работы портов и нарушения морского судоходства привели к невозможности реализовать значительные объемы продукции, что, в свою очередь, стало причиной перенасыщения внутреннего рынка зерна. Для органов управления и сил территориальной подсистемы РСЧС установлен режим функционирования «Чрезвычайная ситуация», региональный уровень реагирования.

Вячеслав Рыжков