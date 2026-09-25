Над Краснодарским краем, Крымом и Черным морем сбили БПЛА

С 20:00 24 сентября до 8:00 25 сентября силы противовоздушной обороны уничтожили над Краснодарским краем, Республикой Крым и акваторией Черного моря, а также другими регионами РФ 592 беспилотника. Об этом сообщили в минобороны России.

О работе ПВО отчитались на территории Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Тверской, Тульской, Самарской, Смоленской областей, Московского региона, Пермского края, Удмуртской Республики, Республики Татарстан.

Мария Хоперская