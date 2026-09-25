Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Над Краснодарским краем, Крымом и Черным морем сбили БПЛА

С 20:00 24 сентября до 8:00 25 сентября силы противовоздушной обороны уничтожили над Краснодарским краем, Республикой Крым и акваторией Черного моря, а также другими регионами РФ 592 беспилотника. Об этом сообщили в минобороны России.

О работе ПВО отчитались на территории Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Тверской, Тульской, Самарской, Смоленской областей, Московского региона, Пермского края, Удмуртской Республики, Республики Татарстан.

Мария Хоперская

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд