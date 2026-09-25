За 5 лет на Кубани диагноз «бесплодие» поставили 12 тысячам женщин

В Краснодарском крае за пять лет — с 2020 по 2025 год — диагноз «бесплодие» поставили около 12 тыс. женщин и 800 мужчин. В региональном минздраве «Ъ-Кубань» рассказали, что одним из направлений повышения рождаемости остается доступность лечения бесплодия, в том числе с применением вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Диагноз «бесплодие» устанавливается, если беременность не наступает в течение 12 месяцев регулярной половой жизни без контрацепции. Он может быть поставлен женщине, мужчине либо обоим партнерам. Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) применяется в случаях, когда другие методы лечения оказываются неэффективными, в частности при мужском бесплодии, позднем репродуктивном возрасте женщины или низком овариальном резерве.

В Краснодарском крае лечение с использованием ЭКО доступно женщинам за счет средств обязательного медицинского страхования. С начала 2026 года лечение с применением ВРТ по ОМС прошли более 2 тыс. женщин. В результате процедур ЭКО в регионе в этом году родилось более 1 тыс. детей, в том числе 35 двоен.

При этом, как ранее писал «Ъ-Кубань», за восемь месяцев 2026 года в медицинских организациях, подведомственных краевому минздраву, число искусственных прерываний беременности сократилось почти на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В ведомстве связывают снижение с комплексной работой профильных служб, в том числе с доабортным консультированием. Психологическая и социальная помощь, по оценке специалистов, позволяет женщинам принять более взвешенное решение относительно сохранения беременности.

Вячеслав Рыжков