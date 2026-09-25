На Кубани разрабатывают медицинский лубрикант для урологических катетеров

Ученые Кубанского государственного медицинского университета Минздрава России разрабатывают отечественный лубрикант для урологических катетеров. Проект должен создать российский продукт, который сможет заменить зарубежные аналоги, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя проекта, заведующую кафедрой фармации КубГМУ Дарью Веселову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Сейчас разработка находится на этапе интеграции основных технологических составляющих. Молодые ученые университета подбирают компоненты для будущего лубриканта, изучают возможность их совместного применения, а также определяют состав и технологические параметры продукта.

Опытные образцы разрабатывают в лаборатории фармацевтических разработок НТЦ биомедицины КубГМУ. По словам Дарьи Веселовой, в лаборатории созданы условия для перехода от разработки образцов к их производству на производственной линии.

Проект направлен на снижение зависимости российских производителей и медицинских учреждений от иностранных поставок. В университете отмечают, что разработка отечественного лубриканта относится к практико-ориентированным проектам КубГМУ и направлена на развитие российского производства медицинских изделий и технологий.

Мария Удовик