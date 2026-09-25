Более 40 рейсов задерживаются в аэропорту Сочи

В аэропорту Сочи после снятия ограничений на полеты задерживается 41 рейс. На вылет задерживаются 23 самолета, еще 18 рейсов опаздывают с прибытием, следует из данных онлайн-табло аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Сочи Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

Накануне ограничения на работу аэропорта вводили дважды — с 17:03 до 17:48 и с 20:05 до 20:42. Последние ограничения действовали 25 сентября с 00:01 до 03:15.

Из 23 задержанных рейсов на вылет 10 ожидают отправления еще с 24 сентября. Самолеты должны вылететь в Казань, Красноярск, Самару, Пермь, Тюмень, Омск, Челябинск и Уфу, два рейса — в Екатеринбург. Еще пять вылетов перенесли с 25 на 26 сентября.

На прилет задерживаются 18 рейсов. Прибытие четырех самолетов перенесли с 24 на 25 сентября. Это рейсы из Омска, Казани, Нижнего Новгорода и Стамбула. Еще пять рейсов перенесли с 25 на 26 сентября.

Авиакомпании информируют пассажиров об изменениях по контактам, указанным при бронировании. Пассажирам рекомендуют следить за временем вылета в сообщениях авиакомпаний, на онлайн-табло и табло в аэропорту, а также слушать аудиооповещения в терминалах.

Мария Удовик