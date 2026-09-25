Пожар на складе стройматериалов в Краснодаре ликвидировали

Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар на складе строительных материалов на улице Дежнева в Краснодаре. Площадь возгорания составила 700 кв. м, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Таисия Воронцова / Коммерсантъ Фото: Таисия Воронцова / Коммерсантъ

Пожар начался около 17:30. К его ликвидации привлекли 35 специалистов и 11 единиц техники. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.

После тушения на месте продолжают работать дознаватели МЧС совместно с экспертами пожарной лаборатории. Они установят причину возникновения возгорания.

Ранее крупный пожар произошел на складе в хуторе Ленина в пригороде Краснодара. Огонь распространился на площади 1,7 тыс. кв. м. В здании хранились пластиковые изделия. Еще на 500 кв. м прилегающей территории произошло возгорание сухой растительности.

Мария Удовик