Двух уральских депутатов утвердят заместителями главы фракции ЕР в Госдуме

Депутаты Госдумы от Свердловской области Жанна Рябцева (избрана по Асбестовскому округу) и от Тюменской области Иван Квитка (представляет Заводоуковский округ) вошли в число 13 политиков, которые займут посты заместителей руководителя фракции «Единой России» (ЕР) в Госдуме IX созыва, сообщили в партии. По предложению председателя ЕР Дмитрия Медведева объединение в нижней палате российского парламента возглавит бывший губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Кобылкин.

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Жанна Рябцева впервые избралась в Госдуму в 2021 году, тогда же была утверждена заместителем главы комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, который возглавлял господин Кобылкин. В 2026-м вновь стала депутатом — в Асбестовском округе за нее проголосовали 94,5 тыс. уральцев, ее оппоненты Евгений Шабанов (КПРФ) и Евгений Попов («Справедливая Россия») получили 55,3 тыс. и 36 тыс. голосов соответственно. До работы в Госдуме в 2001-2014 годах трудилась в компании «Пневмостроймашина»: прошла путь от инженера по качеству ОТК до замгендиректора предприятия. В 2014 году была утверждена руководителем свердловского регисполкома «Общероссийского народного фронта» (ОНФ).

Иван Квитка впервые занял должность заместителя руководителя фракции ЕР после своего четвертого избрания депутатом Госдумы в 2021 году. В пятый раз, в 2026 году, господин Квитка одержал победу в Заводоуковском округе — кандидатуру политика поддержали 272,7 тыс. тюменских избирателей, его оппоненты Иван Левченко (КПРФ) и Артем Зайцев («Новые люди») получили 51,4 тыс. и 41,5 тыс. голосов соответственно. До работы в Госдуме, с 1992 года, Инан Квитка работал проректором Тюменского государственного института мировой экономики, управления и права, в 2000-м получил пост председателя исполкома реготделения «Единства» (с 2001 года. — «Единая Россия»). В 2001 и 2007 годах избирался депутатом Тюменской областной думы.

Голосование за кандидатов в Госдуму проходило 18-20 сентября. По итогам выборов ЕР сформирует крупнейшую фракцию за всю свою историю, заняв в нижней палате 349 из всех 450 мест — на 25 человек больше, чем в прошлом созыве. Должность спикера в третий раз займет депутат от Самарской области, бывший первый заместитель руководителя администрации президента РФ Вячеслав Володин.

Василий Алексеев