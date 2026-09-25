Суд признал право собственности прихода на храм в хуторе Белый

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск православного прихода храма святителя Николая Чудотворца о признании права собственности на нежилое здание — храм святителя Спиридона Тримифунтского в хуторе Белый Темрюкского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно материалам дела, земельный участок площадью 1759 кв. м был предоставлен приходу в безвозмездное пользование для конфессиональных объектов. В 2022 году на нем возвели одноэтажное здание площадью 47,6 кв. м, однако разрешительная документация отсутствовала, и администрация района отказала в вводе объекта в эксплуатацию.

Судебная строительно-техническая экспертиза подтвердила, что здание расположено в границах участка, соответствует большинству норм и не создает угрозу жизни и здоровью граждан. Выявленные нарушения — отсутствие пожарной сигнализации, системы оповещения и пандуса — были устранены истцом до вынесения решения.

Суд также учел, что объект является имуществом религиозного назначения, на которое не распространяются положения о самовольной постройке.

Решение является основанием для постановки объекта на кадастровый учет и государственной регистрации права собственности.

Наталья Решетняк