Развожаев сообщил о явке 63,44% на выборах в Севастополе вопреки атакам ВСУ

Явка избирателей на выборах в Государственную думу девятого созыва в Севастополе составила 63,44%. Об этом губернатор города Михаил Развожаев сообщил на совместном заседании бюро высшего совета и генерального совета «Единой России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

По словам губернатора, высокая активность избирателей сохранялась несмотря на атаки и перебои в работе избирательных участков. Развожаев заявил, что в период основных дней голосования украинские войска пытались обесточить Севастополь.

«В Севастополе действительно [предвыборная] кампания характеризовалась постоянными атаками врага»,— сказал губернатор. По его словам, летом 2026 года происходили атаки беспилотников на Крым и Севастополь, а также предпринимались попытки нарушить энергоснабжение и логистику полуострова.

Развожаев отметил, что из-за атак в Севастополе пришлось перестроить работу в период избирательной кампании. По его словам, одним из основных направлений стала работа с населением. В период топливного дефицита автоволонтеры помогали пожилым людям добираться за продуктами и в больницы.

Кроме того, по словам губернатора, активисты «Единой России» занимались обустройством укрытий и помогали жителям после атак. В частности, волонтеры участвовали в уборке поврежденных территорий, заклеивали окна и помогали оценивать ущерб.

На выборах в Госдуму в 2021 году явка в Севастополе составила 49,26%. Голосование в 2026 году проходило с 18 по 20 сентября. В выборах участвовали 10 партий.

Мария Удовик