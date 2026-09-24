В Краснодаре горит склад стройматериалов на площади 700 квадратных метров

Сотрудники МЧС в Краснодаре ликвидируют пожар на складе строительных материалов на улице Дежнева. Сообщение о возгорании поступило спасателям в 17:32. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС России Фото: МЧС России

Прибывшие на место пожарные установили, что огонь распространился на площадь около 700 кв. м. Существует угроза дальнейшего распространения пламени.

По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают 35 специалистов и 11 единиц техники.

Наталья Белоштейн