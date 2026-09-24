Рок-хиты нулевых, пластический спектакль и выставка богомолов

В ближайшие пятницу, субботу и воскресенье краснодарцы и гости мегаполиса смогут послушать живую музыку разных жанров, посмотреть кино и спектакли, а также посетить выставку богомолов и футбольный матч. Подробнее — в афише «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дворец искусств «Премьера» Фото: Дворец искусств «Премьера»

Какие концерты посетить

В ресторане «Мишкин & Мишкин» 25 сентября в 18:00 выступит белорусский рэп-исполнитель Voskresenskii (Евгений Островский). 21-летний артист получил широкую известность благодаря вирусным трекам в TikTok. В числе его популярных треков — «Деноминация», «Еду по Москве» и «Да это так».

Стоимость билетов — от 1599 руб. (16+)

В пятницу в 20:00 в ДК железнодорожников состоится концерт метал-группы «Эпидемия». Значительную часть концертной программы коллектив исполнит совместно с симфоническим оркестром. В программе заявлены как хиты группы, так и новые композиции.

Стоимость билетов — от 2300 руб. (12+)

26 сентября в 20:00 в Sgt. Pepper’s Bar пройдет концерт «Хиты нулевых! От Linkin Park до Rammstein». Трибьют-бэнд A-One исполнят песни, которые стали неотъемлемой частью музыкального наследия. В программе — культовые композиции Slipknot, System of a Down, Rammstein, Limp Bizkit, Linkin Park, Korn, Three Days Grace, Pain, Nirvana и многих других.

Стоимость билетов — от 800 руб. (18+)

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Какие спектакли посетить

25, 26 и 27 сентября во Дворце искусств «Премьера» покажут пластический спектакль «Гранатовый браслет», поставленный по мотивам одноименного произведения Александра Куприна. Это история о том, как светская красавица Вера Шеина живет жизнью мечты: она замужем за богатым графом, и ее дни чередуются в спокойном благополучии. Но в день рождения она получает подарок от анонимного поклонника. То, что изначально казалось неловкой шуткой, станет встречей с силой истинной любви. Авторы спектакля отмечают, что спектакль выделяется своей хореографией и эстетикой эпохи начала XX века.

Стоимость билетов — от 500 рублей. (12+)

В «Доме мецената» 25 сентября в 20:00 пройдет иммерсивная выставка-спектакль «Сад Распутина» по мемуарам Матрены Распутиной. История Григория Распутина обросла мифами, чужими голосами. Этот проект — попытка удержать его в памяти через взгляд дочери. «Сад Распутина» — не спектакль в привычном смысле, а пространство, в котором биография распадается на живые сцены. Фигуры не разыгрывают историю, а существуют внутри нее. Здесь нет единого повествования. Зритель входит внутрь и проживает это пространство рядом.

Стоимость билетов — 3000 руб. (16+)

Музыкальный театр Краснодара 26 сентября в 17:00 покажет оперу «Кармен». Действие происходит в Испании в первой половине XX века. Хозе вынужден покинуть родину и поступить на военную службу в Севилье. По просьбе его матери, Микаэла, которая любит Хозе и надеется выйти за него замуж, едет вслед за ним на юг и селится в деревне недалеко от города. Тем временем Хозе влюбляется в цыганку Кармен. После драки на сигарной фабрике, где работает Кармен, ее арестовывают. Хозе помогает ей сбежать, но сам попадает в тюрьму.

Стоимость билетов — от 600 руб. (12+)

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Что смотреть в кино

В кинотеатрах Краснодара можно посмотреть премьеру этой недели – европейский боевик «Флорист» с Деннисом Куэйдом и Жаном Рено в главных ролях. Тихий садовод, ведущий тайную жизнь наемного убийцы, обнаруживает, что его истинная личность находится под угрозой, когда он заводит неожиданную дружбу со свидетелем коррупции в полиции.

Стоимость билетов – от 390 руб. (18+)

Кинотеатры «Формула Кино OZ» и «Каро 8 Галерея» в пятницу и в выходные покажут российскую драму «Девочки учатся бриться». Время действия — конец девяностых. Лучшие подруги Миша и Тая мечтают сбежать из маленького прибрежного городка, где взрослые давно решили, каким должно быть их будущее.

Дерзкая Миша влюбляется в нового учителя, а тихая Тая скрывает, что родители собрались выдать ее замуж за иностранца ради спасения семьи. Их дружба, пройдя через предательства и боль, становится опорой: они понимают, что взрослеть — не значит сбежать, а значит научиться стоять за себя, даже если придется «порезаться» о реальность.

Стоимость билетов — от 650 руб. (18+)

Некоторые кинотеатры Краснодара в пятницу и в выходные пройдут показы аниме 2011 года «Ариэтти из страны лилипутов». Сценарий фэнтези написан Хаяо Миядзаки. Главные герои картины — маленькие существа, которые живут рядом с людьми, одалживая вещи по чуть-чуть. Их существование хранится в секрете, но юная Ариэтти нарушает запрет. Ее обнаруживает 14-летний Се, и они становятся лучшими друзьями.

Стоимость билетов — от 350 руб. (6+)

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Чем можно еще заняться

27 сентября в 17:00 на стадионе Ozon Арена состоится матч между футбольными клубами «Краснодар» и «ФК 10». Товарищеская встреча пройдет в рамках шоу-серии «Winline Сквозь Вселенные».

Стоимость билетов — от 700 руб. (0+)

В музее-заповеднике им. Фелицына продолжается выставка «Богомолы — насекомые с другой планеты». Экспозиция представляет собой уникальную энтомологическую коллекцию — около 50-ти экземпляров редких насекомых, обитающих преимущественно на территории Африки, Индии, Вьетнама, Южной Европы, Мадагаскара. Большую часть выставки составляют редкие виды палочников, индийские богомолы, богомолы-призраки и другие. Также в музее представлены пауки, скорпионы и гекконы.

Стоимость билетов — от 350 руб. (6+)

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