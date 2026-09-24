Fesco перенаправила контейнерные турецкие грузы из Новороссийска в Санкт-Петербург

Транспортная группа Fesco изменила маршрут контейнерных перевозок из Анкары в Россию. Вместо Новороссийска российским портом назначения стал Санкт-Петербург. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

По новой схеме грузы из Анкары железнодорожным транспортом доставляются до турецкого порта Гебзе, после чего следуют морем до Санкт-Петербурга. Первая партия объемом 40 TEU отправилась 19 сентября. Ориентировочный срок доставки составляет около 20 дней.

Маршрут рассчитан на перевозки в обоих направлениях. В частности, по нему планируется отправлять российскую продукцию в центральные регионы Турции.

В Fesco заявили, что изменение схемы связано с необходимостью обеспечить стабильность сервиса. Железнодорожный участок до Гебзе при этом сохранен, изменился только российский порт назначения.

Ранее контейнерные отправки по этому направлению осуществлялись через Новороссийск. Теперь морская часть маршрута из Гебзе проходит до Санкт-Петербурга.

Наталья Белоштейн