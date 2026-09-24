Сотрудники ОТЭКО получили компенсацию стоимости санаторно-курортного и детского отдыха в 1,8 млн руб.

Более 1,8 млн рублей компенсировала сотрудникам навалочного и наливного терминалов в порту Тамань компания «ОТЭКО» за санаторно-курортное лечение и путёвки в детские спортивные и языковые лагеря Черноморского побережья Краснодарского края. Корпоративной льготой к настоящему моменту воспользовались 48 работников портового предприятия, при этом срок подачи документов действует до конца 2026 года. Компенсационные выплаты составили 50% от стоимости каждой путёвки, или до 35 тыс. рублей на одного отдыхающего.

Фото: пресс-служба ОТЭКО

ОТЭКО последовательно обновила условия программы компенсации стоимости детских путёвок с тем, чтобы расширить аудиторию сотрудников-получателей льготы. Так, до 2023 года для участия в программе было необходимо проработать в компании не менее двух лет, после льгота действовала при минимальном стаже в 1 год, в 2026 году требования сократились всего до 3 месяцев. Возрастной диапазон детей для получения выплаты также расширился с 7 — 14 до 7 — 18 лет. При этом, если работник купил путёвки для двоих или более детей своей семьи, ОТЭКО предоставляет компенсацию на каждого.

Важно отметить, часть сотрудников подали заявление на компенсацию через систему кадрового электронного документооборота (КЭДО), не покидая своего рабочего места, без личного посещения специалистов по кадрам и предоставления бумажных оригиналов подтверждающих документов.

Помимо расширения «кешбэка» на путёвки в детские лагеря, в 2026 году ОТЭКО организовала познавательный досуг детей сотрудников в рамках волонтёрского движения «Энергия добра», профориентационного проекта «ТелеПорт в будущее», мастер-классов и мотивирующих встреч со звёздами спорта — волейболистками краснодарского «Динамо» и чемпионами Первого дивизиона России по пляжному футболу — командой «Краснодар-ЮМР».