«Кубань Кредит» выступил в качестве генерального спонсора Международного банковского форума

В Санкт-Петербурге проходит XXIII Международный банковский форум, ежегодно проводимый Ассоциацией банков России. В работе одного из самых авторитетных мероприятий финансовой отрасли принимает участие руководство Банка КБ «Кубань Кредит» ООО, который традиционно выступил в качестве генерального спонсора события.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Ассоциации банков России Фото: пресс-служба Ассоциации банков России

В этом году главная тема форума — «Банковский сектор в глобальной экономике: международные вызовы и национальные стратегии». В рамках сессий участники обсудят антифрод-регулирование, развитие цифровой валюты и защиту цифровых прав клиентов. В числе спикеров МБФ заявлены руководители Банка России, федеральных министерств и ведомств, члены Совета Федерации и депутаты Госдумы, топ-менеджеры банков, представители компаний финансового сектора и ИТ-рынка.

В деловой программе форума запланированы форсайт-сессия «Будущее отечественного финансового рынка» и девять круглых столов, посвященных источникам экономического роста и инвестиционной активности, развитию банковского регулирования, внедрению цифровой валюты и искусственного интеллекта, а также рынку кредитного риска и влиянию госполитики на международную деятельность банков.

«Цифровые технологии стремительно трансформируют и мир, и финансовый сектор. Однако параллельно с ростом доступности и удобства сервисов растут и киберугрозы. На площадке Международного банковского форума созданы условия для открытого диалога между банками, регулятором, ИТ-индустрией и представителями бизнеса, в результате которого формируются стратегии комплексного технологического развития и вырабатываются стандарты цифровой безопасности»,— отметил председатель Правления Банка «Кубань Кредит» Александр Калинич.

Международный банковский форум — значимое деловое событие, которое пользуется заслуженным вниманием профессионального сообщества, органов исполнительной, законодательной власти и СМИ. В этом году для участия в форуме зарегистрировались более 500 представителей финансовой сферы. КБ «Кубань Кредит» ООО выступает спонсором и партнером Международного банковского форума с 2011 года.

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