Двое пострадавших при атаке БПЛА на Славянск-на-Кубани выписаны из больницы
Двое из четырех госпитализированных после атаки беспилотников на Славянск-на-Кубани 13 сентября выписаны из медицинских учреждений. Об этом сообщили в минздраве Краснодарского края.
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ
Всего в результате атаки, по данным регионального ведомства, пострадали шесть человек. Четыре человека были госпитализированы, двое из них продолжают проходить лечение в стационаре.
Атака произошла 13 сентября 2026 года.