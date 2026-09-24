Двое пострадавших при атаке БПЛА на Славянск-на-Кубани выписаны из больницы

Двое из четырех госпитализированных после атаки беспилотников на Славянск-на-Кубани 13 сентября выписаны из медицинских учреждений. Об этом сообщили в минздраве Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Всего в результате атаки, по данным регионального ведомства, пострадали шесть человек. Четыре человека были госпитализированы, двое из них продолжают проходить лечение в стационаре.

Атака произошла 13 сентября 2026 года.

Наталья Белоштейн