Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Двое пострадавших при атаке БПЛА на Славянск-на-Кубани выписаны из больницы

Двое из четырех госпитализированных после атаки беспилотников на Славянск-на-Кубани 13 сентября выписаны из медицинских учреждений. Об этом сообщили в минздраве Краснодарского края.

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Всего в результате атаки, по данным регионального ведомства, пострадали шесть человек. Четыре человека были госпитализированы, двое из них продолжают проходить лечение в стационаре.

Атака произошла 13 сентября 2026 года.

Наталья Белоштейн

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд