Суд Крыма рассмотрит иск на 98 млн рублей по делу о правах на проект Getway

Арбитражный суд Республики Крым рассмотрит вопрос о возобновлении производства по спору между предпринимателями Кириллом Легким и Александром Стафориди о правах на коммерческое обозначение и бизнес-инструменты проекта Getway. Определение суда опубликовано в картотеке инстанции.

Согласно материалам дела, предприниматель Кирилл Легкий требует от Александра Стафориди прекратить использование логотипа, презентации, воронки продаж и дизайнерских решений, которые, по утверждению истца, были незаконно заимствованы. Первоначальные исковые требования включали 27 млн руб. компенсации за нарушение исключительных прав — по 5 млн руб. за каждый элемент,— а также взыскание убытков в размере 69 млн руб. за период с сентября 2022 по сентябрь 2023 года. Помимо этого, иск содержал требование о защите деловой репутации на 2 млн руб. и обязательство для ООО «ВКонтакте» передать истцу права владельца сообщества.

Производство по делу было приостановлено в феврале 2024 года до разрешения параллельного спора. Накануне назначенного заседания истец подал через систему «Мой Арбитр» ходатайство о возобновлении процесса, а также заявление о частичном отказе от тех исковых требований, исход которых зависит от результатов параллельного дела.

Предыдущее заседание состоялось в мае 2024 года. В процессе в качестве третьих лиц участвуют предприниматель Виктория Дякова и социальная сеть «ВКонтакте». Суд назначил на 27 октября 2026 года рассмотрение вопроса о возобновлении производства по делу о правах на проект Getway.

Тат Гаспарян