МКБ требует от крымских топливных компаний почти 4,3 млрд рублей

МКБ подал иск в Арбитражный суд Республики Крым к топливным компаниям «Старт» и «РНП» (Симферополь) и их учредителю Дмитрию Карнауху, требуя взыскать свыше 4,27 млрд руб. долга по кредитным договорам от 2024 года. Определение суда опубликовано в картотеке инстанции.

Банк намерен обратить взыскание на 100% доли в уставном капитале ООО «Старт», оценив залоговый актив символически в 10 тыс. руб., а также взыскать 10,05 млн руб. судебных расходов.

Суд отложил предварительное заседание на 7 октября 2026 года, привлек Росфинмониторинг к делу для проверки операций и рекомендовал сторонам рассмотреть возможность мирного урегулирования спора.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Старт» зарегистрировано в 2023 году в Симферополе. Основной вид деятельности — торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах. Учредителем общества является Дмитрий Карнаух. Уставный капитал компании составляет 10 тысяч рублей. Выручка предприятия за 2025 год — 2 млн рублей, прибыль — 697 тысяч рублей. ООО «РНП» зарегистрировано в 2022 году в Симферополе. Основной вид деятельности — торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами. Акционер ООО «РК Трейд». Дмитрий Карнаух является экс-совладельцем предприятия. Уставный капитал компании составляет 10 тысяч рублей. Выручка предприятия за 2025 год — 94,3 млн рублей, убыток — 12,1 млн рублей.

Тат Гаспарян