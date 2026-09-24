Суд отказал налоговикам во взыскании 520 млн рублей краснодарского застройщика

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции, который ранее отказал УФНС по Краснодарскому краю в привлечении к субсидиарной ответственности бывшего руководителя строительной компании ООО «Юн-Инвест» Юрия Шитухина и трех контрагентов должника — индивидуальных предпринимателей Семена и Бондо Жгенти, а также ООО «Бастион Юг». Налоговики требовали солидарно взыскать с господина Шитухина, Бондо Жгенти и «Бастион Юга» 520,9 млн руб., а с Семена Жгенти — еще 60,3 млн руб.

ООО «Юн-Инвест» было зарегистрировано в Краснодаре в январе 2019 года и занималось строительством жилых и нежилых зданий, дорог и инженерных коммуникаций. Юрий Шитухин являлся его учредителем и гендиректором с момента создания до марта 2023 года. По итогам выездной проверки за 2019–2020 годы ИФНС № 5 по Краснодару в январе 2023 года привлекла компанию к ответственности за налоговые правонарушения. Общая задолженность общества перед бюджетом, по данным налогового органа, составила 524,5 млн руб., в том числе 367,7 млн руб. основного долга, 153,2 млн руб. пеней и 3,6 млн руб. штрафов. Взыскать деньги через приставов не удалось — исполнительные производства были окончены из-за отсутствия имущества. В декабре 2023 года арбитраж прекратил дело о банкротстве «Юн-Инвеста», поскольку у должника не нашлось средств даже на финансирование процедуры. После этого УФНС обратилось с иском о субсидиарной ответственности вне рамок банкротного дела.

По версии налоговиков, «Юн-Инвест» создавал фиктивный документооборот с ИП Жгенти и «Бастион Югом», которые якобы не поставляли материалы и не выполняли работы. Ведомство указывало, что Бондо Жгенти безвозмездно получил от должника 1,6 млн руб., Семен Жгенти — 33,1 млн руб., а в период проверки из компании было выведено 435,2 млн руб. активов. В качестве доказательств подконтрольности контрагентов УФНС ссылалось на родственные связи Шитухиных и Жгенти, общего бухгалтера — ООО «Фемида», единый IP-адрес при сдаче отчетности и перевод сотрудников из «Юн-Инвеста» в «Бастион Юг».

Суды эти доводы отклонили. Изучив договоры, акты КС-2 и КС-3, накладные и платежные поручения, судья Владимир Чуриков пришел к выводу о реальности сделок. В частности, ИП Жгенти выполняли монолитные и электротехнические работы в ЖК «Абрикосово» на улице Героя Яцкова, штукатурно-малярные работы в плавательном бассейне спорткомплекса на улице Пригородной, отделку в школе №49 на улице Стасова, монолитные работы при строительстве школы на улице Бабайкова, а также ремонт магазинов АО «Тандер». Работы приняты без замечаний, оплата проходила по безналичному расчету, доказательств возврата денег должнику или его руководству налоговый орган не представил.

Обслуживание у одной бухгалтерской фирмы, по мнению суда, не делает компании взаимозависимыми: помимо ответчиков у «Фемиды» было около 50 клиентов. Совпадение IP-адреса суд также счел недостаточным доказательством — налоговики не установили, был ли адрес статическим, и не сопоставили MAC-адреса устройств. Общие сотрудники, как указано в решении, относились к рабочему персоналу и не могли влиять на управленческие решения. Ответчики Жгенти и «Бастион Юг» никогда не являлись учредителями или руководителями «Юн-Инвеста», сделок от его имени не заключали и статусом контролирующих лиц не обладают, заключил суд. Налоговый орган, отметил арбитраж, не доказал, какие именно действия ответчиков привели к банкротству должника и в чем состоит их вина.

Тат Гаспарян