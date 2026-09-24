Новые автомобили на Кубани подешевели с начала года на 4,4%

В Краснодарском крае средняя стоимость нового автомобиля в августе 2026 года составила 2,53 млн руб., снизившись на 4,4% по сравнению с январем. Средняя цена машины с пробегом, напротив, выросла на 8% и достигла 1,59 млн руб., сообщили «Ъ-Кубань» в «Авто.ру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Динамика на рынках новых и подержанных автомобилей при этом остается разнонаправленной. На вторичном рынке снижение предложения сопровождается ростом интереса покупателей. В июле объем предложения автомобилей с пробегом в Краснодарском крае был на 10,6% ниже, чем годом ранее, тогда как активность пользователей выросла на 5%.

За год средняя стоимость подержанного автомобиля в регионе изменилась незначительно: в июле 2026 года она составляла 1,58 млн руб., что на 80 тыс. руб. больше показателя годом ранее. При этом цены отдельных моделей менялись в обе стороны.

Основная часть предложения на вторичном рынке приходится на автомобили стоимостью от 800 тыс. до 3 млн руб. — 47%. Еще 40% занимают машины дешевле 800 тыс. руб. При этом за год интерес пользователей к седанам снизился на 4%, до 36% просмотров. Доля просмотров внедорожников, напротив, выросла с 25% до 33%.

На рынке новых автомобилей предложение в регионе за последние 12 месяцев увеличилось на 48%. После снижения спроса с сентября 2025 года по февраль 2026-го интерес покупателей начал восстанавливаться: к июлю просмотры новых машин выросли на 43% год к году.

На среднюю стоимость новых автомобилей влияет структура предложения, которая меняется в зависимости от состава моделей и комплектаций. В июле доля машин стоимостью от 1,5 млн до 3 млн руб. сократилась за год на 8 процентных пунктов, тогда как доли автомобилей дешевле 1,5 млн руб. и стоимостью от 3 млн до 5 млн руб. увеличились на 4 процентных пункта каждая.

Среди новых автомобилей наиболее востребованными моделями в Краснодарском крае в июле были Lada Granta, Haval Jolion, Tenet T7, Lada Largus и Geely Monjaro. На вторичном рынке четыре позиции из десяти наиболее популярных занимают модели Lada — Priora, Granta, 2107 и 2114. Также в десятку вошли Hyundai Solaris, Toyota Camry, Kia Rio, BMW 5-series, Volkswagen Polo и Mercedes-Benz E-Class.

Среди новых автомобилей сильнее всего за последние 12 месяцев снизилась средняя стоимость Omoda C7 — на 13,6%, до 3,16 млн руб. У Jaecoo J8 снижение составило 6,2%, до 4,64 млн руб., у Exeed TXL — 5%, до 3,95 млн руб., у Chery Tiggo 9 — 4,3%, до 4,63 млн руб., у Lada Largus — 4,3%, до 1,81 млн руб.

На вторичном рынке сильнее всего подешевели Daewoo Nexia — на 10,4%, до 265 тыс. руб., Skoda Rapid — на 10%, до 1,19 млн руб., Lada Granta — на 9,7%, до 512 тыс. руб., Citroen C4 — на 9,5%, до 657 тыс. руб., и Geely Coolray — на 9%, до 1,62 млн руб.

Анна Гречко