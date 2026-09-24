Два инвестпроекта приостановили в Горячем Ключе из-за изменений в Водном кодексе

В Горячем Ключе приостановили реализацию двух инвестиционных проектов в сфере гостиничного бизнеса общей стоимостью более 2,1 млрд руб. Причиной стало расположение предназначенных под строительство участков в зонах затопления и подтопления после внесения 4 августа изменений в Водный кодекс РФ. Об этом «Ведомостям Юг» сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Соглашения по обоим проектам были подписаны на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2026 года. В мэрии сообщили, что возможность их дальнейшей реализации будет рассмотрена после получения дополнительных разъяснений о применении новых норм законодательства и принятия необходимых правовых актов.

Инвестором обоих проектов выступает ООО «Элитстрой». Первый предусматривает строительство гостинично-ресторанного комплекса на 1390-м км трассы М-4 «Дон» рядом с санаторно-курортным парком города. Шестиэтажный объект должен состоять из двух зданий на 143 номера. Объем инвестиций оценивается в 748 млн руб., завершить проект планировалось до 2030 года.

Второй проект предполагает строительство лечебно-оздоровительного комплекса с гостиничным обслуживанием на улицах Объездной, 11 и 13. Сейчас инвестор оформляет разрешение на строительство. Объем вложений оценивается в 1,39 млрд руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Элитстрой» зарегистрировано в Горячем Ключе в 2024 году и специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Директором и бенефициаром компании указан Назар Куцов, который также руководит и владеет долей в местной компании «Терем-СЗ». В 2025 году «Элитстрой» получил чистый убыток в размере 532 тыс. руб. Годом ранее убыток составлял 6,5 млн руб.

Поправки в Водный кодекс, внесенные в августе, ограничили строительство на территориях, включенных в перечень зон затопления или подтопления. Возведение капитальных объектов на таких участках допускается при условии создания защитных сооружений. Их строительство относится к полномочиям органов государственной власти, в том числе муниципалитетов.

Вячеслав Рыжков