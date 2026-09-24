Краснодарский край вошел в число популярных направлений для поездок осенью

Краснодарский край, Московская и Ленинградская области, Ставрополье, Калининградская область, Приморье и Татарстан стали популярными направлениями для осенних путешествий по России. Об этом говорится в исследовании Почты Mail совместно с Hi-Tech Mail и «Авито Путешествиями».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Одним из главных трендов сезона стал спрос на загородный отдых и отдых в горах: аренда домов в Нальчике выросла на 39%, в Белокурихе — на 23%, в Архызе — на 17%. Заметно вырос спрос на аренду загородных домов и в крупных региональных центрах: в Нижнем Новгороде (+21%), Екатеринбурге (+15%) и Ростове-на-Дону (+9%) по сравнению с прошлой осенью.

В сентябре 2026 года Почта Mail ежедневно обрабатывает в среднем 15,6 млн чеков в категории «Путешествия» — на 26% больше, чем годом ранее. Расходы на билеты снизились на 16%, а на аренду жилья — втрое. Туристы ищут наиболее выгодные варианты транспорта и проживания.

Около 40% опрошенных планируют путешествие по стране, 28% — за рубеж, 7% рассматривают оба варианта. Каждый четвертый выбирает направление и составляет планы.

Каждый третий путешественник планирует поездку более чем за три месяца, еще четверть — за один—три месяца. Жилье бронируют ближе к дате: квартиры снимают в среднем за 15 дней до поездки, загородные дома — за 30 дней. Курортные направления, в частности квартиры на черноморском побережье, бронируют в среднем за 100 дней.

Отмечается, что более 57% путешественников хранят билеты и подтверждения бронирований в электронной почте, по 40% — в приложениях сервисов и выгружают на смартфон, 27% распечатывают документы.

Алина Зорина