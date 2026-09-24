Апелляция признала за пострадавшими от оползня в Сочи право на удовлетворение исков

Апелляционная инстанция удовлетворила представление прокурора и признала за потерпевшими от оползня в Сочи право на возмещение ущерба. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фигурантами дела стали четверо жителей Челябинской области и Сочи в возрасте от 38 до 49 лет. 1 июня 2026 года Хостинский районный суд Сочи признал их виновными по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

Установлено, что в 2019–2020 годах граждане, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, скрывали от покупателей сведения о характеристиках территории, природно-климатических особенностях и выявленных физико-геологических процессах, способствующих происхождению оползней. Также они умалчивали о нарушениях строительных норм и правил при строительстве жилых домов в селе Сергей-Поле Лазаревского района Сочи. В результате с гражданами были заключены договоры купли-продажи земельных участков с домами, поврежденными в октябре 2021 года масштабным оползнем. Собственникам жилья причинен ущерб на общую сумму более 132 млн руб.

Районный суд оставил гражданские иски потерпевших без рассмотрения, с чем не согласился прокурор и оспорил приговор в апелляционном порядке. Постановлением суда апелляционной инстанции приговор изменен: за потерпевшими признано право на удовлетворение гражданских исков, переданных для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. Приговор вступил в законную силу.

Алина Зорина