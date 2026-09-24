Более 2,5 тысячи участков хотят вернуть в границы нацпарка Сочи

Ученые ФГБУ «ВНИИ Экология» рекомендовали включить в границы Сочинского национального парка 2,5 тыс. земельных участков, ранее исключенных из его территории. Об этом сообщил директор института Александр Закондырин. По итогам обследования специалисты признали природоохранно ценными 2501 участок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Сочинского национального парка Фото: пресс-служба Сочинского национального парка

С апреля специалисты института провели комплексный анализ 2923 земельных участков. Оценивались состояние природных комплексов, антропогенная нагрузка, рельеф и гидрологические особенности территорий, а также их существующий и потенциальный рекреационный потенциал. Отдельное внимание уделялось наличию редких и охраняемых видов. Для каждого объекта был подготовлен отдельный протокол оценки природоохранной ценности.

В материалы комплексного экологического обследования включены 2492 объекта общей площадью 2104,47 га — около 85% от общего числа рассмотренных участков. Еще 341 участок направлен на дополнительную проработку в рамках второго этапа обследования межведомственной комиссией.

Обследование 27 участков завершить не удалось из-за отсутствия доступа. Только четыре территории по итогам работы ученые не рекомендовали возвращать в границы нацпарка.

Как уточнили во «ВНИИ Экология», значительная часть ранее выведенных из состава нацпарка земель уже застроена. При этом 3452 участка общей площадью около 23 тыс. га остаются свободными от застройки. Среди них комиссии предстоит определить территории, сохранившие природоохранную ценность и пригодные для включения в состав Сочинского национального парка.

Для этой работы создана межведомственная комиссия, в которую вошли представители Минприроды России, прокуратуры, администрации Сочи, Сочинского национального парка, научных организаций, Русского географического общества, а также общественных и экспертных советов.

Вячеслав Рыжков