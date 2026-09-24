Жительницу Симферополя приговорили к 20 годам колонии за госизмену

Киевский районный суд Симферополя вынес приговор 46-летней жительнице города, признанной виновной в государственной измене и вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 275, ч. 2 ст. 150 УК РФ). Государственное обвинение поддерживала прокуратура Республики Крым, сообщили в пресс-службе прокуратуры ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, фигурантка установила контакт с представителем главного управления разведки Украины. В 2023 году, занимая должность управляющей одной из гостиниц Симферополя, она осуществила фотосъемку документов, удостоверяющих личности военнослужащих. Кроме того, подсудимая привлекла к сбору информации своего сына 2010 года рождения, который по ее указанию сфотографировал место дислокации системы противовоздушной обороны. Собранные сведения передавались представителю иностранного государства через один из мессенджеров.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил подсудимой наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, последующим ограничением свободы на 2 года и штрафа в размере 100 тыс. руб.

Мария Хоперская