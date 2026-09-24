На Кубани задержали пятерых подозреваемых в вымогательстве 52 млн рублей

Пятерых участников организованной группы задержали на Кубани по подозрению в вымогательстве 52 млн руб. у предпринимателя из станицы Тбилисской. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, подозреваемые под угрозой применения физической силы требовали от предпринимателя 52 млн руб. якобы существующего долга. До задержания он успел передать им 2,5 млн руб.

Операцию по пресечению деятельности группы провели сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю. Подозреваемых задержали по местам проживания в Краснодаре и Кропоткине.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство). Все пятеро находятся под стражей.

Валерий Климов