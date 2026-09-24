Годовая инфляция по ЮФО в августе составила 7,2%

Годовая инфляция в Краснодарском крае в августе составила 5,9%, в Адыгее — 5,7%. В Крыму и Севастополе показатель достиг 14,5 и 14,6% соответственно. В целом по Южному федеральному округу инфляция составила 7,2%, сообщили в пресс-службе Южного ГУ Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В августе в регионах юга и Северного Кавказа снизились цены на плодоовощную продукцию, прежде всего на овощи из «борщевого набора». В ЦБ связывают это с поступлением нового урожая. Одновременно в большинстве регионов подорожал сахар — на него вырос спрос в сезон домашних заготовок, тогда как переработка нового урожая сахарной свеклы только началась.

В большинстве субъектов макрорегиона также выросли цены на средства связи, персональные компьютеры, электро- и телерадиотовары и бытовую технику.

Стоимость топлива за месяц в целом снизилась, в большинстве регионов подешевело дизельное топливо. В ЦБ отметили, что правительство принимает меры для обеспечения необходимых поставок.

В августе в ЮФО и СКФО снизились цены на услуги пассажирского транспорта и экскурсии. В статистику вошли билеты и путевки на сентябрь и октябрь, когда тарифы традиционно ниже. При этом туры за рубеж подорожали на фоне роста спроса и ослабления рубля в летние месяцы.

Вячеслав Рыжков