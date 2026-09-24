Более 53 тысяч жителей Севастополя вакцинировались от гриппа

В Севастополе от гриппа вакцинировали более 53 тыс. местных жителей. В их числе около 4 тыс. детей. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Взрослых вакцинировали «Флю-М», детей до шести лет и беременных — «Ультрикс Квадри», школьников старше шести лет — «Совигрипп». Отмечается, что в первую очередь прививка необходима детям, пожилым людям от 60 лет и гражданам с хроническими заболеваниями.

«Лучше вакцинироваться в первые два месяца осени — так иммунитет выработается быстрее»,— отмечается в сообщении.

Привиться можно в поликлиниках, амбулаториях и на ФАПах, также работают мобильные пункты у ТЦ «Муссон», «Апельсин» и на площади Нахимова. Школы и детские сады прививают выездные бригады, для коллективов тоже можно вызвать медиков.

Алина Зорина