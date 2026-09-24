Движение транспорта временно ограничат в части Краснодара в День города

Для организации забега в День города в части Краснодара временно ограничат движение транспорта. Как сообщает пресс-служба администрации города, ограничения введут с 22:00 26 сентября до 14:00 27 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Ограничения движения затронут улицы Постовую, Пушкина, Советскую, Комсомольскую, Мира, Орджоникидзе, Красную, Ленина, Гимназическую, Гоголя, Карасунскую, Чапаева, Горького, Красноармейскую, Длинную, Буденого, Кузнечную и Калинина. Водителей просят не оставлять автомобили на этих участках, так как их могут эвакуировать для обеспечения безопасности.

В связи с вводимыми ограничениями 27 сентября автобусы маршрутов №2Е «Ж/д вокзал "Краснодар-I" — троллейбусное депо №1», №45 «Железнодорожный вокзал "Краснодар-I" — микрорайон "Губернский"» и № 201 «"Краснодар-1" — поселок Южный» будут ехать по улице Мира до Октябрьской, а затем поворачивать направо, доезжать до Северной и далее следовать по своему маршруту.

Алина Зорина