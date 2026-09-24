Глава ВТБ ожидает «менее радужную» прибыль банков в 2027 году
В российском банковском секторе на сегодняшний день не наблюдается кризисных явлений, считает глава ВТБ Андрей Костин. По его словам, текущая прибыль банков «вызывает зависть», однако в следующие два года она может быть «менее радужной».
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«У нас ситуация контролируемая, у нас капитализация банковского сектора увеличивается... Прибыль, которая вызывает почему-то большую зависть у всех, тоже стабильная, даже несколько увеличивается. Но я думаю, что это явление временное. Мне кажется, 2027, может 2028 год даже будут в этом плане менее радужными»,— сказал господин Костин на Международном банковском форуме.
По итогам 2025 года российские банки заработали 3,5 трлн руб. чистой прибыли. Это на 8,6% меньше год к году. Центробанк прогнозировал, что в 2026 году банки получат 3,4–3,9 трлн руб., в 2027 году — 3,7–4,2 трлн руб. В августе чистая прибыль российских банков снизилась до 440 млрд руб.
Менее высокая прибыль может быть связана с ослаблением сразу двух источников результата: чистой процентной маржи и качества кредитного портфеля. В прогнозе на 2025 год Банк России указывал на небольшое сжатие маржи и рост стоимости риска — то есть расходов, связанных с возможными потерями по кредитам.
В 2025 году рост чистого процентного дохода поддерживали увеличение кредитного портфеля и снижение стоимости фондирования, происходившее на фоне умеренного расширения чистой процентной маржи. Одновременно отчисления в резервы выросли на 34% на фоне увеличения доли просроченных кредитов, преимущественно в рознице; повышенный кредитный риск способен и дальше сдерживать финансовый результат через дополнительные расходы на резервы.