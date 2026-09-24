Глава ВТБ ожидает «менее радужную» прибыль банков в 2027 году

В российском банковском секторе на сегодняшний день не наблюдается кризисных явлений, считает глава ВТБ Андрей Костин. По его словам, текущая прибыль банков «вызывает зависть», однако в следующие два года она может быть «менее радужной».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

«У нас ситуация контролируемая, у нас капитализация банковского сектора увеличивается... Прибыль, которая вызывает почему-то большую зависть у всех, тоже стабильная, даже несколько увеличивается. Но я думаю, что это явление временное. Мне кажется, 2027, может 2028 год даже будут в этом плане менее радужными»,— сказал господин Костин на Международном банковском форуме.

По итогам 2025 года российские банки заработали 3,5 трлн руб. чистой прибыли. Это на 8,6% меньше год к году. Центробанк прогнозировал, что в 2026 году банки получат 3,4–3,9 трлн руб., в 2027 году — 3,7–4,2 трлн руб. В августе чистая прибыль российских банков снизилась до 440 млрд руб.