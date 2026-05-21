Банк России повысил прогноз по чистой прибыли банков в 2026 году до 3,4–3,9 трлн руб. До этого регулятор прогнозировал показатель в районе 3,3-3,8 трлн руб. Это следует из аналитического отчета «Банковский сектор».

«Мы незначительно повысили прогноз по прибыли на 2026 год — до 3,4–3,9 трлн руб. с учетом нового диапазона по марже. При этом ожидаем, что сдерживающее влияние на прибыль в следующие кварталы окажет увеличение резервов по корпоративным заемщикам»,— отмечается в отчете. В 2027 году Банк России ожидает прибыль российского банковского сектора в диапазоне 3,7–4,2 трлн руб.

ЦБ понизил верхнюю границу показателя по росту ипотечного кредитования. Раньше прогноз составлял 6–11%, в новом обзоре — 6–10%. Рост средств у клиентов банков в 2026 году составит 5–10%, а в 2027 — 7–12%,прогнозируют в Банке России. Рост требований банков к компаниям в этом году увеличится на 1% — с 7–11% до 7–12%.

По итогам 2025 года российские банки заработали 3,5 трлн руб. чистой прибыли. В годовом выражении прибыль сократилась на 8,6%. ЦБ объяснял, что банки увеличили отчисления в резервы и операционные расходы, что «частично нивелировало рост чистых процентных доходов и чистых комиссионных доходов».