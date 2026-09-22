Чистая прибыль российских банков снизилась до 440 млрд рублей в августе

Российские банки получили в августе 440 млрд руб. чистой прибыли — это на 3 млрд руб. меньше результата июля. Доходность на капитал осталась на уровне июля и составила в годовом выражении 24%, следует из обзора Банка России.

Совокупный финансовый результат банковского сектора составил 436 млрд руб. в августе против 422 млрд руб. в июле. Показатель оказался ниже прибыли из-за отрицательной переоценки ценных бумаг в капитале. Рентабельность капитала составила 23,6% (-0,05 п. п.). Неосновные (волатильные) доходы увеличились на 43% за счет дивидендов от дочерних компаний. Доля прибыльных банков выросла с 94% в июле до 99% в августе. Количество банков, потерпевших убыток в августе, составило 69.

Основная прибыль сектора сократилась на 4% — до 425 млрд руб. На это повлияло то, что банки нарастили расходы на резервы до 213 млрд руб. (+27%) за месяц, из которых 63 млрд руб. — по корпоративному портфелю. Это связано с «нормализацией отчислений после низкого показателя июля», когда банки восстанавливали резервы по отдельным компаниям, пояснили в ЦБ. На показатель основной прибыли также сказалось сокращение операционных расходов на 20 млрд руб. (-5%).