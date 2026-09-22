Чистая прибыль российских банков снизилась до 440 млрд рублей в августе
Российские банки получили в августе 440 млрд руб. чистой прибыли — это на 3 млрд руб. меньше результата июля. Доходность на капитал осталась на уровне июля и составила в годовом выражении 24%, следует из обзора Банка России.
Совокупный финансовый результат банковского сектора составил 436 млрд руб. в августе против 422 млрд руб. в июле. Показатель оказался ниже прибыли из-за отрицательной переоценки ценных бумаг в капитале. Рентабельность капитала составила 23,6% (-0,05 п. п.). Неосновные (волатильные) доходы увеличились на 43% за счет дивидендов от дочерних компаний. Доля прибыльных банков выросла с 94% в июле до 99% в августе. Количество банков, потерпевших убыток в августе, составило 69.
Основная прибыль сектора сократилась на 4% — до 425 млрд руб. На это повлияло то, что банки нарастили расходы на резервы до 213 млрд руб. (+27%) за месяц, из которых 63 млрд руб. — по корпоративному портфелю. Это связано с «нормализацией отчислений после низкого показателя июля», когда банки восстанавливали резервы по отдельным компаниям, пояснили в ЦБ. На показатель основной прибыли также сказалось сокращение операционных расходов на 20 млрд руб. (-5%).
Рост резервов становится признаком ухудшения качества корпоративного портфеля не сам по себе, а тогда, когда заемщики после реструктуризации не восстанавливают финансовое положение и переходят в дефолт. В таком случае ранее реструктурированные кредиты требуют дополнительных отчислений по мере проявления проблем.
Для прибыли банков это означает риск повторных расходов на резервы после окончания льготных периодов или иных ограничений, если финансовое положение заемщиков остается слабым. Банк России относит ухудшение качества корпоративного портфеля к основным угрозам прибыльности сектора, поэтому дальнейшая динамика резервирования будет зависеть от того, окажутся ли текущие случаи восстановления резервов разовыми или за ними последуют новые дефолты.