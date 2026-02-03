ЦБ объяснил снижение прибыли российских банков в 2025 году

По итогам 2025 года российские банки заработали 3,5 трлн руб. чистой прибыли. Это на 8,6% меньше, чем годом ранее, следует из материалов Центробанка (ЦБ). Он объяснил это ростом стоимости риска по кредитам.

Данные приводятся в обзоре ЦБ «О развитии банковского сектора в декабре 2025 года» (.pdf). Согласно документу, в декабре 2025 года чистая прибыль сектора снизилась на 55%, до 176 млрд руб. Регулятор объяснил, что банки увеличили отчисления в резервы и операционные расходы, что «частично нивелировало рост чистых процентных доходов и чистых комиссионных доходов».

Основная прибыль в декабре достигла 84 млрд руб., в месячном выражении снизившись на 218 млрд руб. ЦБ объясняет это двумя факторами. Первый — рост отчислений в резервы (на 199%, до 230 млрд руб.), в том числе по корпоративным заемщикам, инвестициям в экосистемный бизнес и проблемным активам. Второй — традиционный для конца года рост операционных расходов (на 34%, до 132 млрд руб.). По большей части выросли затраты на персонал (на 23%, до 40 млрд руб.) и маркетинг (на 74%, до 28 млрд руб.).

ЦБ прогнозировал, что прибыль банков за год составит 3,2–3,5 трлн руб. В рейтинговой службе НРА ожидают, что прибыль банковского сектора в 2026 году будет несколько ниже результата прошлого года и составит примерно 3,4–3,6 трлн руб. В Совкомбанке, напротив, прогнозируют, что в этом году прибыль банковского сектора «окажется немного выше».

Подробности — в материале «Ъ» «Прибылое помнится с трудом».