Румыния подняла в воздух истребители из-за активности вблизи Украины
Румыния подняла в воздух истребители после обнаружения «группы воздушных целей» вблизи границы с Украиной. Случаев нарушения воздушного пространства Румынии не зафиксировано, сообщило Министерство национальной обороны страны.
Радары зафиксировали неизвестные объекты в небе около 4:41 по местному времени (совпадает с мск). Для мониторинга ситуации с авиабазы поднялись в воздух два истребителя F-18. В 5:44 воздушную тревогу отменили, уточнили в министерстве.
29 мая в многоэтажный жилой дом в румынском городе Галац неподалеку от границы с Украиной попал беспилотник. В доме произошел пожар, пострадали два человека. Ответственность за инцидент власти возложили на Россию. Румыния закрыла российское генконсульство в Констанце. Россия в ответ закрыла генконсульство Румынии в Санкт-Петербурге и объявила персоной нон грата сотрудника румынского посольства.
24 апреля 2026 года по тревоге уже поднимались два британских Eurofighter Typhoon, размещенных на румынской авиабазе Борча, после обнаружения беспилотников вблизи воздушного пространства страны. По данным румынского Минобороны, опубликованным 30 июня 2026 года, за 2026 год было зафиксировано 15 случаев несанкционированного проникновения беспилотников в воздушное пространство страны, а в 14 случаях на ее территории находили дроны или их фрагменты.
Румыния реагировала на такие эпизоды и дипломатически: 11 ноября 2025 года ее МИД вызвал посла России и выразил протест после падения обломков беспилотника на румынской территории.