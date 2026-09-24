Румыния подняла в воздух истребители из-за активности вблизи Украины

Румыния подняла в воздух истребители после обнаружения «группы воздушных целей» вблизи границы с Украиной. Случаев нарушения воздушного пространства Румынии не зафиксировано, сообщило Министерство национальной обороны страны.

Радары зафиксировали неизвестные объекты в небе около 4:41 по местному времени (совпадает с мск). Для мониторинга ситуации с авиабазы поднялись в воздух два истребителя F-18. В 5:44 воздушную тревогу отменили, уточнили в министерстве.

29 мая в многоэтажный жилой дом в румынском городе Галац неподалеку от границы с Украиной попал беспилотник. В доме произошел пожар, пострадали два человека. Ответственность за инцидент власти возложили на Россию. Румыния закрыла российское генконсульство в Констанце. Россия в ответ закрыла генконсульство Румынии в Санкт-Петербурге и объявила персоной нон грата сотрудника румынского посольства.