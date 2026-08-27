Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Румынии

Составлено ИИ-Ассистентъ

Дипломатический скандал между Россией и Румынией обострился в конце июля 2026 года, когда Министерство иностранных дел Румынии выслало посла России Владимира Липаева после инцидентов с беспилотниками над румынской территорией. МИД Румынии утверждал, что три дрона были сбиты над их территорией с 24 по 26 июля, и они были российскими, использовавшимися против Украины. После этого, 27 августа 2026 года, временная поверенная в делах Румынии Лилиана Бурда была вызвана в МИД России, где ей вручили ноту об объявлении румынского дипломата персоной нон грата в качестве ответной меры.