Генконсульство Румынии в Петербурге прекратило работу

Генеральное консульство Румынии в Санкт-Петербурге официально прекратило свою работу. По данным ТАСС, сотрудники дипмиссии утром 24 июля вывезли все имущество из здания на Гороховой улице. С фасада сняли флаги Румынии и Евросоюза, а также демонтировали табличку консульства. На месте остались лишь парковочные ограждения с надписью «Генеральное консульство Румынии».

Решение о закрытии румынского генконсульства было принято 25 июня в качестве симметричного ответа на аналогичные действия Бухареста. Ранее Румыния отозвала согласие на работу российского консульства в Констанце и объявила его руководителя персоной нон грата.

В ответ МИД России объявил генерального консула Румынии в Санкт-Петербурге персоной нон грата и закрыл генконсульство.