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Генконсульство Румынии в Петербурге прекратило работу

Генеральное консульство Румынии в Санкт-Петербурге официально прекратило свою работу. По данным ТАСС, сотрудники дипмиссии утром 24 июля вывезли все имущество из здания на Гороховой улице. С фасада сняли флаги Румынии и Евросоюза, а также демонтировали табличку консульства. На месте остались лишь парковочные ограждения с надписью «Генеральное консульство Румынии».

Решение о закрытии румынского генконсульства было принято 25 июня в качестве симметричного ответа на аналогичные действия Бухареста. Ранее Румыния отозвала согласие на работу российского консульства в Констанце и объявила его руководителя персоной нон грата.

В ответ МИД России объявил генерального консула Румынии в Санкт-Петербурге персоной нон грата и закрыл генконсульство.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Закрытие румынского консульства в Санкт-Петербурге является одним из эпизодов в череде аналогичных мер, которые Россия и другие страны принимали друг против друга. Так, с 2022 года Россия закрыла в Санкт-Петербурге генконсульства Латвии, Литвы и Эстонии, а также Финляндии, Польши и Словакии.

В свою очередь, Румыния, помимо закрытия Генконсульства России в Констанце, приняла решение о сокращении российского дипломатического персонала, что привело к приостановке работы Российского центра науки и культуры и школы при посольстве. Аналогичные меры принимали и другие европейские страны: например, Финляндия отозвала разрешение на работу российского генконсульства в Турку, а Литва закрыла генконсульство в Санкт-Петербурге, ранее выслав российского посла.

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