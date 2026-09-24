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В американском агентстве подтвердили проведение концертов Уэста в Петербурге

Организатор концертного тура рэпера Канье Уэста — американское агентство Access Opera — заявило, что концерты исполнителя в Санкт-Петербурге все-таки состоятся. Об этом сообщает телеканал «78» со ссылкой на источники в агентстве.

Канье Уэст

Канье Уэст

Фото: Randall Hill / Reuters

Канье Уэст

Фото: Randall Hill / Reuters

«Шоу по-прежнему в силе на 10 и 11 октября»,— заявил собеседник канала. Афиша концертов американского рэпера размещена на портале Access Opera, а также на сайте российского организатора Say Agency.

Say Agency анонсировало концерты Канье Уэста в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября на «Газпром Арене». Однако площадка заявила, что не подписывала договор об аренде, поэтому шоу на стадионе провести не смогут. В агентстве уверяли, что отменять концерты не будут. Тем не менее с сайта тура Канье Уэста петербургские концерты пропали. Против агентства уже подали как минимум пять исков за отказ вернуть деньги за билеты.

Составлено ИИ-Ассистентъ

После объявления петербургского концерта Союз потребителей России предложил обязать организаторов подписывать необходимые документы еще до начала продажи билетов. Для заявленного шоу это означает, что рекламное подтверждение и наличие билетов сами по себе не заменяют оформленного права проводить мероприятие на конкретной площадке.

18 сентября сообщалось, что концертное агентство не вернуло покупателю 46 тыс. руб. за билеты и еще 4,2 тыс. руб. сборов за их оформление. Этот эпизод показывает практический риск для зрителей: при срыве заявленной схемы проведения возврат может стать отдельным спором, а не автоматическим результатом отмены.

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