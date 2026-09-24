В американском агентстве подтвердили проведение концертов Уэста в Петербурге
Организатор концертного тура рэпера Канье Уэста — американское агентство Access Opera — заявило, что концерты исполнителя в Санкт-Петербурге все-таки состоятся. Об этом сообщает телеканал «78» со ссылкой на источники в агентстве.
Канье Уэст
Фото: Randall Hill / Reuters
«Шоу по-прежнему в силе на 10 и 11 октября»,— заявил собеседник канала. Афиша концертов американского рэпера размещена на портале Access Opera, а также на сайте российского организатора Say Agency.
Say Agency анонсировало концерты Канье Уэста в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября на «Газпром Арене». Однако площадка заявила, что не подписывала договор об аренде, поэтому шоу на стадионе провести не смогут. В агентстве уверяли, что отменять концерты не будут. Тем не менее с сайта тура Канье Уэста петербургские концерты пропали. Против агентства уже подали как минимум пять исков за отказ вернуть деньги за билеты.
После объявления петербургского концерта Союз потребителей России предложил обязать организаторов подписывать необходимые документы еще до начала продажи билетов. Для заявленного шоу это означает, что рекламное подтверждение и наличие билетов сами по себе не заменяют оформленного права проводить мероприятие на конкретной площадке.
18 сентября сообщалось, что концертное агентство не вернуло покупателю 46 тыс. руб. за билеты и еще 4,2 тыс. руб. сборов за их оформление. Этот эпизод показывает практический риск для зрителей: при срыве заявленной схемы проведения возврат может стать отдельным спором, а не автоматическим результатом отмены.