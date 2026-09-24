Цена нефти Brent превысила $103

Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE перешла к росту после падения в начале недели. Brent растет на 0,2%, до $103,3 за баррель. Фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в ноябре также дорожает на 0,2%, до $92,3 за баррель.

В сентябре котировки фьючерса Brent выросли на 22–23% на фоне обмена ударами между США и Ираном. Кроме того, атаки хуситов на энергетические объекты Саудовской Аравии повышают риски движения судов через Баб-эль-Мандебский пролив, что тоже может сказаться на нефтяных котировках. В 2025 году через пролив перевозили 4,2 млн баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки. 22 сентября цена нефти Brent опустилась ниже $98 впервые с начала месяца.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Нефть считает до ста».