Цена нефти Brent превысила $103
Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE перешла к росту после падения в начале недели. Brent растет на 0,2%, до $103,3 за баррель. Фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в ноябре также дорожает на 0,2%, до $92,3 за баррель.
В сентябре котировки фьючерса Brent выросли на 22–23% на фоне обмена ударами между США и Ираном. Кроме того, атаки хуситов на энергетические объекты Саудовской Аравии повышают риски движения судов через Баб-эль-Мандебский пролив, что тоже может сказаться на нефтяных котировках. В 2025 году через пролив перевозили 4,2 млн баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки. 22 сентября цена нефти Brent опустилась ниже $98 впервые с начала месяца.
О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Нефть считает до ста».
Часть геополитической премии в цене нефти Brent отражает фактическое сокращение поставок, а не только ожидание дальнейшей эскалации. Атаки хуситов на танкеры в Баб-эль-Мандебском проливе уже приводили к развороту судов от саудовских нефтяных терминалов в сторону Суэцкого канала, чтобы избежать ударов.
Потенциальная блокада Баб-эль-Мандебского пролива может существенно ограничить экспорт нефти из Саудовской Аравии, поскольку Ормузский пролив также остается зоной повышенного риска. Использование альтернативных, в том числе сухопутных, маршрутов увеличивает сроки и стоимость поставок. Челночные перевозки и перегрузка нефти за пределами опасных участков также делают логистику дороже и увеличивают спрос на танкерный тоннаж.