Нефть считает до ста

Стоимость нефти Brent впервые за полтора месяца приблизилась к уровню $100 за баррель. С начала месяца котировки выросли почти на 10% на фоне взаимных ударов США и Ирана, а также атаки хуситов на энергетические объекты Саудовской Аравии. Участники рынка допускают возвращение цен в диапазон $100–120 за баррель только при условии дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jung Yeon-je / AFP Фото: Jung Yeon-je / AFP

По данным биржи ICE, 8 сентября стоимость ближайшего контракта на поставку нефти Brent поднималась до $99,5 за баррель, максимального значения с 24 июля. Этот результат на 2,5% превышал значение закрытия предыдущего. Даже с учетом коррекции во второй половине дня, когда котировки откатились до $97,9 за баррель, они на 36% превышали значение локального минимума, установленного в начале июля на фоне недолгого перемирия между США и Ираном.

Обновление максимума произошло после серии атак хуситов на энергообъекты Saudi Aramco. Министерство энергетики Саудовской Аравии сообщило, что в результате ударов на нескольких объектах начались пожары и были приостановлены некоторые операции. Вдобавок к этому в последние дни США и Иран регулярно обменивались ударами по судам, проходящим через Ормузский пролив, а также по различным объектам в регионе. «В результате под угрозой оказались сразу два ключевых маршрута — через Ормузский пролив и через Красное море (см. “Ъ” от 23 июля). А именно этот сценарий рынок до последнего пытался не закладывать в цену»,— отмечает независимый портфельный управляющий по глобальным рынкам Алена Николаева.

Боевые действия в регионе негативно сказываются на поставках нефти с Ближнего Востока, которые так и не смогли восстановиться после завершения активных боевых действий между США и Ираном.

По данным агентства Bloomberg, если во второй половине августа в неделю через Ормузский пролив проходило 43–53 судна, в том числе 3–8 нефтяных танкеров, то за первую полную неделю сентября прошло лишь 30 судов, среди которых было 2 танкера.

С начала новой недели через пролив не прошло ни одного танкера. Впрочем, как отмечает Алена Николаева, эти данные не учитывают часть танкеров, идущих с выключенными системами слежения, а также перегрузки с судна на судно. Эксперт отмечает, что в среднем потоки нефти через пролив составляют в настоящее время 4–5 млн баррелей в сутки. Это в четыре-пять раз меньше значений до начала войны в районе Персидского залива.

По оценке аналитиков, текущая геополитическая премия в стоимости нефти Brent составляет $15–25 за баррель. По словам инвестиционного банкира Ильи Сушкова, в августе Goldman Sachs оценивал фундаментально оправданную цену примерно в $80 за баррель. «Часть премии уже отражает фактическое сокращение поставок, а не только страх дальнейшей эскалации»,— отмечает он. Свой вклад в премию вносит и падение экспорта нефтепродуктов из России. По оценке аналитиков Freedom Global, он составляет $2–4 за баррель Brent.

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Вместе с тем участники рынка отмечают, что того шока, который рынок испытывал весной на фоне закрытия Ормузского пролива, не наблюдается и потому котировки «не спешат» преодолеть круглую отметку в $100 за баррель. Причина ценовой устойчивости — в адаптации рынка и логистики к боевым действиям и ограничениям трафика через пролив. «Используются альтернативные экспортные маршруты, челночные перевозки и перегрузка нефти с судна на судно за пределами наиболее рискованных участков. Это позволяет сохранить часть поставок, хотя делает логистику дороже и увеличивает спрос на танкерный тоннаж»,— отмечает глава инвестиционного офиса Astero Falcon Елена Нефедова.

Вдобавок признаков всеобщей нехватки сырой нефти пока нет, недостающие объем компенсируются стратегическими резервами, к тому же спрос со стороны Китая остается на низком уровне.

В июне—июле морские поставки нефти в Поднебесную составили 6,6–7 млн баррелей против 11 млн баррелей в феврале. «В августе морские поставки немного выросли относительно июля, однако остаются значительно ниже уровней до начала конфликта»,— отмечает госпожа Нефедова.

В ближайшие недели аналитики ждут сохранения высокой волатильности и движения котировок в диапазоне $90–105 за баррель. Как считает Илья Сушков, для устойчивого выхода выше уровня $100 за баррель «потребуется новый физический шок: существенное дальнейшее сокращение трафика через Ормузский пролив либо повреждение крупных производственных мощностей Саудовской Аравии или других стран Персидского залива». В таком сценарии цены могут достичь $110–120 за баррель. С другой стороны, при устойчивой деэскалации и восстановлении нормального судоходства через Ормуз значительная часть премии может уйти достаточно быстро. По оценке Владимира Чернова, тогда стоимость Brent может сначала вернуться в район $90–95 за баррель, а затем к более фундаментальному диапазону — около $83–88 за баррель.

Виталий Гайдаев