Цена нефти Brent упала ниже $98 впервые с начала сентября

Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE снизилась на 2,6%, до $97,7 за баррель. Brent упала ниже отметки $98 впервые с 8 сентября. Фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в ноябре дешевеет на 2,9%, до $89,6 за баррель.

С начала сентября котировки фьючерса Brent выросли на 22–23% на фоне взаимных ударов США и Ирана, а также атак хуситов на энергетические объекты Саудовской Аравии. Последнее также повышает риски движения судов через Баб-эль-Мандебский пролив, через который в 2025 году ежедневно перевозили 4,2 млн баррелей нефти и нефтепродуктов. Участники рынка допускали рост цен в диапазоне $110–120 за баррель. С конца прошлой недели Brent перешла к снижению.

О развитии ситуации на рынке — в публикации «Ъ» «Нефть считает до ста».