Цена нефти Brent упала ниже $98 впервые с начала сентября
Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE снизилась на 2,6%, до $97,7 за баррель. Brent упала ниже отметки $98 впервые с 8 сентября. Фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в ноябре дешевеет на 2,9%, до $89,6 за баррель.
С начала сентября котировки фьючерса Brent выросли на 22–23% на фоне взаимных ударов США и Ирана, а также атак хуситов на энергетические объекты Саудовской Аравии. Последнее также повышает риски движения судов через Баб-эль-Мандебский пролив, через который в 2025 году ежедневно перевозили 4,2 млн баррелей нефти и нефтепродуктов. Участники рынка допускали рост цен в диапазоне $110–120 за баррель. С конца прошлой недели Brent перешла к снижению.
О развитии ситуации на рынке — в публикации «Ъ» «Нефть считает до ста».
Для нефтяного рынка военная напряженность сама по себе не означает длительного дефицита сырья. В августе 2026 года экспортеры, по данным Bloomberg, наладили тайный вывоз нефти через заблокированный Ормузский пролив, а трейдеры оценивали влияние санкций США против Ирана на поставки как меньшее, чем последствия военной эскалации. Поэтому по мере переоценки риска перебоев из котировок может уходить часть геополитической премии даже при сохраняющемся конфликте.
Ранее нефтяные котировки также отступали от максимумов, когда не происходило ожидаемого ответного удара и рынки переходили к более спокойной оценке ситуации. Для нынешнего снижения это означает зависимость цен не только от самих атак, но и от того, насколько участники рынка ожидают дальнейшего расширения конфликта и реального сокращения экспорта.