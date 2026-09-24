В Туве из-за нападения медведя погиб турист из Москвы

В Туве медведь напал на группу туристов. Один из них, уроженец Москвы, получил тяжелые травмы. Мужчина умер в больнице, сообщил «РИА Новости» глава регионального Госкомохотнадзора Артыш Салчак.

Инцидент произошел 22 сентября. Группа туристов в составе семи человек поднялась на лодке по реке Енисей. Они проигнорировали запрет на посещение лесов и расположились в глухой тайге Тоджинского района республики, где на них напал медведь. Пострадавшего спустили вниз по реке до деревни, а оттуда санавицией доставили в местную больницу.

«Уроженец города Москва получил тяжелые травмы лицевой части тела... Поместили в реанимацию — и вот, по последней информации, данный гражданин умер от полученных травм»,— рассказали в Госкомохотнадзоре.

В Туве введен запрет на проведение любых мероприятий на природе. В 11 муниципалитетах также установлен режим повышенной готовности. По данным «Ъ-Сибирь», наибольшая смертность от нападения медведей в регионах Сибири зафиксирована в Красноярском крае: там от нападений хищников погибли уже шесть человек. В отношении чиновников местного Минприроды возбудили уголовное дело о халатности.

Подробности — в материале «Ъ» «А теперь — мохнатый».