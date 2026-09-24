Кубань не вывозит

На территории Краснодарского края введен режим чрезвычайной ситуации из-за невозможности реализовать значительные объемы сельскохозяйственной продукции на фоне приостановки работы портов и нарушений морской транспортировки в Азово-Черноморском бассейне. С соответствующим распоряжением губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева ознакомился «Ъ-Кубань».

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Согласно документу, массовые атаки на объекты логистической инфраструктуры, приостановка работы портов и нарушения морского судоходства привели к отсутствию возможности реализации сельхозтоваропроизводителями значительных объемов продукции. Это, в свою очередь, привело к перенасыщению внутреннего рынка зерна.

Обстановку на территории края распоряжением признали чрезвычайной ситуацией, сложившейся начиная с 12 августа 2026 года. Для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций установлен режим функционирования «Чрезвычайная ситуация», региональный уровень реагирования.

Границы зоны ЧС определены в пределах административных границ Краснодарского края. К ликвидации последствий будут привлечены силы и средства, подведомственные краевому министерству сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, а также муниципальные звенья территориальной подсистемы.

Краевому Минсельхозу поручено организовать непрерывный мониторинг и прогнозирование развития ситуации, оценку ее социально-экономических последствий, сбор и обмен информацией о положении в зоне ЧС и ходе работ по ее ликвидации. Также ведомство должно информировать сельхозтоваропроизводителей о чрезвычайной ситуации, ее параметрах, масштабах и принимаемых мерах.

Главам муниципальных районов, муниципальных и городских округов края рекомендовано проводить аналогичный мониторинг и информировать сельхозтоваропроизводителей о ситуации и мерах по ее ликвидации.

Распоряжение вступило в силу 23 сентября — со дня подписания.

Роман Лаврухин