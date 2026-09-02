Главу фонда «Дом с маяком» Мониаву обвинили в распространении фейков об армии

Следователь предъявил основательнице детского хосписа «Дом с маяком» Лиде Мониаве обвинение в распространении фейков о российской армии по мотивам политической ненависти. Об этом «Ъ» сообщил адвокат госпожи Мониавы Михаил Бирюков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лида Мониава

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Лида Мониава

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Обвинение касается поста в Telegram-канале госпожи Мониавы, опубликованного в феврале 2023 года. Судебное заседание о мере пресечения состоится 3 сентября в Симоновском районном суде. Лида Мониава вину не признает. Максимальное наказание по предъявленной статье (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК) — 10 лет лишения свободы.

Детский хоспис «Дом с маяком» Лида Мониава возглавляет с 2018 года. Учреждение оказывает паллиативную помощь тяжелобольным детям. Сегодня по месту жительства госпожи Мониавы прошел обыск. Ее доставили в Следственный комитет по Южному административному округу Москвы на допрос.