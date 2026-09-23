Лавров и Рубио час обсуждали Украину и отношения РФ и США

Госсекретарь США Марко Рубио встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке. Политики обсудили конфликт на Украине и двусторонние отношения России и США. Об этом сообщила пресс-служба Государственного департамента США.

Переговоры продлились около 50 минут в закрытом для прессы формате. Во время брифинга после встречи с российским министром госсекретарь США отметил, что и российская, и украинская стороны интересуются предложением по приостановке ударов по объектам энергетики и экспорту зерна. По словам господина Рубио, временное прекращение огня или ограничения по целям для ударов не приведут к прекращению конфликта, но помогут облегчить несколько международных проблем.

Это была уже пятая встреча Марко Рубио и Сергея Лаврова с 2025 года. Последний раз глава российского МИДа встречался с господином Рубио во время саммита АСЕАН в Маниле в июле. Господин Лавров cообщил американскому коллеге информацию с мест ведения боевых действий на Украине и заявил о дестабилизирующем влиянии европейских стран.