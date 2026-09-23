Лавров и Рубио завершили переговоры в Нью-Йорке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио завершили переговоры в Нью-Йорке, где проходит высокая неделя Генассамблеи ООН. Встреча продлилась около часа, передают «РИА Новости» и «Интерфакс». Комментарии прессе стороны не давали.
С российской стороны в переговорах участвовали постпред РФ при ООН Василий Небензя, посол России в США Александр Дарчиев, директор департамента Северной Атлантики Александр Гусаров, представитель российского МИДа Мария Захарова и директор департамента внешнеполитического планирования Алексей Дробинин.
Российская сторона заявляла, что Сергей Лавров и Марко Рубио на переговорах обсудят взаимодействие двух стран в ООН. Господин Лавров отмечал, что планирует обсудить видение Вашингтоном ситуации на Украине.
Встреча продолжает две линии российско-американских контактов, сформировавшиеся в 2025 году: восстановление связей между странами и обсуждение политического урегулирования конфликта на Украине. В июне 2025 года Лавров и Рубио обсуждали возможные варианты урегулирования, включая подготовку прямых переговоров России и Украины в Стамбуле, а в марте договорились продолжить работу по восстановлению отношений.
При этом позиции сторон по условиям дальнейшего движения расходились. В июле 2026 года Лавров говорил о готовности к переговорам на основаниях, предложенных Вашингтоном в Анкоридже в августе 2025 года, тогда как Рубио заявлял о необходимости новых идей для достижения мира на Украине. Еще в сентябре 2025 года Рубио предупреждал, что роль США как посредника между Россией и Украиной может исчерпаться, а Вашингтон способен усилить давление на Москву, в том числе санкциями.