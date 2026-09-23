Лавров и Рубио завершили переговоры в Нью-Йорке

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио завершили переговоры в Нью-Йорке, где проходит высокая неделя Генассамблеи ООН. Встреча продлилась около часа, передают «РИА Новости» и «Интерфакс». Комментарии прессе стороны не давали.

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С российской стороны в переговорах участвовали постпред РФ при ООН Василий Небензя, посол России в США Александр Дарчиев, директор департамента Северной Атлантики Александр Гусаров, представитель российского МИДа Мария Захарова и директор департамента внешнеполитического планирования Алексей Дробинин.

Российская сторона заявляла, что Сергей Лавров и Марко Рубио на переговорах обсудят взаимодействие двух стран в ООН. Господин Лавров отмечал, что планирует обсудить видение Вашингтоном ситуации на Украине.

Лусине Баласян